Il “Corriere dello Sport” fa il punto sul futuro di Achraf Hakimi: quello appena trascorso potrebbe essere stato il weekend decisivo. Il Psg è pronto ad accoglierlo. Nel frattempo Marotta prepara le altre uscite

PROVA DI FORZA – L’affaire Hakimi sta logorando (letteralmente) i tifosi e il mercato dell’Inter. I nerazzurri, dal canto loro, stanno dando una concreta prova di forza, cercando di spillare al Psg un’offerta più alta possibile. Secondo il “Corriere dello Sport”, l’ultimo fine settimana potrebbe essere stato quello decisivo.

FUMATA BIANCA – Il giornalista Pietro Guadagno scrive che l’accordo sarebbe stato trovato a 68 milioni più cinque di bonus, e ieri c’è stato lo scambio di documenti tra gli uffici legali dei due club. Secondo il “Corriere”, non è escluso che Hakimi voli verso Parigi già oggi, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.

MERCATO DA STAPPARE – L’Inter, in ogni caso, non sta lavorando solo a questa uscita. Ci sono almeno altri 4 elementi a cui bisogna trovare una sistemazione il prima possibile. Si tratta dei vari Radja Nainggolan, Joao Mario, Henrique Dalbert e Valentino Lazaro: situazioni molto diverse, ma anche estremamente delicate, che ingolfano quotidianamente la volontà del club di guardare oltre l’orizzonte e provare a pianificare colpi in entrata (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

