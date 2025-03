Guler obiettivo concreto dell’Inter. Due rivali, una certezza!

Arda Guler rappresenta uno dei calciatori seguiti con maggior interesse dall’Inter in vista dell’estate. I nerazzurri dovranno competere con due concorrenti nella corsa al calciatore turco.

IL PUNTO – Arda Guler è oggetto di un duello di mercato tra Inter e Milan, con anche la Real Sociedad interessata a partecipare alla contesa. Un punto di partenza essenziale può essere individuato, ossia la volontà del calciatore del Real Madrid di effettuare una nuova esperienza a partire dalla prossima stagione. Lo scarso minutaggio da lui goduto in Spagna, a causa dell’agguerritissima concorrenza presente nel reparto offensivo dei blancos, ha contribuito a fissare nella sua mente il convincimento dell’esigenza di sposare un progetto diverso.

Guler tra Inter, Milan e Real Sociedad: la situazione

UN VANTAGGIO – Come riportato da fichajes.net, l’Inter dovrà fare i conti con l’interesse di Milan e Real Sociedad, cui potrebbe aggiungersi quello di altre pretendenti, nella sua corsa a Guler. Il calciatore turco è alla ricerca di un club che possa assicurargli la possibilità di esprimere pienamente il proprio potenziale a livelli importanti. I nerazzurri, in questo senso, sono dotati di un vantaggio rispetto alle due concorrenti, stante l’accesso alla prossima edizione di Champions League già sostanzialmente conquistato a 10 giornate dal termine del Campionato.

SCELTA BLANCA – Il vero ostacolo che si frappone all’ingaggio di Guler da parte dell’Inter non è la presenza di serie candidate al madrileno, bensì il forte interesse che i nerazzurri coltivano nei confronti di Nico Paz. L’argentino, che proprio il Real Madrid potrebbe riacquistare esercitando l’opzione prevista nel contratto con il Como, è il vero grande obiettivo di mercato dell’Inter. Non vi è dubbio, in tal senso, che in caso di effettiva possibilità di scelta si opterebbe per il suo profilo. Ma, in caso contrario, l’Inter dovrebbe entrare nell’ottica di poter affondare il colpo per Guler, così da portare a Milano un potenziale top da plasmare secondo le idee di calcio del suo tecnico Simone Inzaghi.