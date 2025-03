Guler-Inter, difficile ma non impossibile: uno scenario aiuterebbe!

Arda Guler rappresenta uno dei calciatori monitorati con maggior attenzione dall’Inter in vista della sessione estiva di mercato. I nerazzurri potrebbero ricorrere a un’opzione per convincere il Real Madrid.

LA SITUAZIONE – Arda Guler è sul taccuino dell’Inter per l’estate. I nerazzurri stanno riflettendo sulla possibilità di affondare il colpo per il calciatore del Real Madrid, consapevoli delle crescenti difficoltà sperimentate sul fronte legato a Nico Paz. Con Cesc Fabregas impegnato in prima persona a convincere Carlo Ancelotti a lasciare l’argentino per un altro anno a Como, l’Inter ha infatti iniziato a seguire con maggior attenzione il centrocampista turco. Come ribadito da Hakan Calhanoglu al termine del match vinto dalla sua Turchia contro l’Ungheria per 3-1, la speranza di un suo ingaggio non è irrealistica: «Sicuramente vorrei venisse a giocare da noi. Chiaramente, chiunque desidera giocatori di qualità come lui. Ma al momento non conosco la sua situazione, ecco perché non voglio essere coinvolto. In ogni caso, Arda conosce il mio consiglio: deve giocare di più perché se lo merita».

Guler nel mirino dell’Inter: la possibile chiave con il Real Madrid

OPZIONE CONCRETA – Per arrivare a Guler, l’Inter potrebbe accordarsi con il Real Madrid per imbastire una trattativa che preveda l’opzione di riacquisto a favore dei blancos tra qualche stagione. Le potenzialità dimostrate dal turco fanno intuire la possibilità che riesca a diventare un top a livello internazionale. Con le merengues intenzionate a non perdere per sempre la gestione del futuro del turco, ricorrere a tale clausola consentirebbe all’Inter di creare i presupposti per portare Guler a Milano. Al futuro, in quel caso, si penserebbe successivamente.