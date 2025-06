Guler all’Inter è possibile? Dal Real Madrid posizione netta

Arda Guler all’Inter è una voce che è rimbalzata negli ultimi mesi in più ambienti. Fabrizio Romano sul suo canale Youtube spiega la posizione, netta, del Real Madrid a riguardo.

SMENTITA – Arda Guler è uno dei talenti più importanti del panorama internazionale. Xabi Alonso, nuovo allenatore del Real Madrid, lo sa bene e nel Mondiale per Club lo sta impiegando con notevole continuità. Con Ancelotti lo spazio era meno e si era parlato di un possibile addio verso l’Inter. Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ci tiene a smentire totalmente queste voci improbabili sul calciatore turco: «In tanti chiedono di Arda Guler all’Inter. Non so da dove arrivi l’informazione da mesi. Con tutto il rispetto delle notizie che circolano chi pensa che Arda Guler si muova da Madrid è fuori di strada. Non c’è nulla di nulla, zero possibilità. Guler è un giocatore intoccabile al Real Madrid, indispensabile per Xabi Alonso. Non verrà sicuramente in Italia. Se il trequartista avesse lasciato il Real Madrid sarebbe stato per andare solamente in Inghilterra. Aveva possibilità di andare in Premier League, in Italia mai. Zero totale oggi, ma zero totale da mesi. Sono illusioni vendute ai tifosi, non c’è nessuna discussione in corso»