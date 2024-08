Gudmundsson in uscita? Per il Genoa nuovo intoppo per il ‘sostituto’. L’Inter resiste

Gudmundsson sempre più al centro di intrecci di mercato tra Genoa, Fiorentina e il ritorno dell’Inter. I viola sono in pole position, ma i rallentamenti dovuti anche dal mancato sostituto in rossoblù dell’islandese potrebbero favorire il ritorno dei nerazzurri sulla trattativa.

CESSIONI A RILENTO – Albert Gudmundsson piace all’Inter ed è un obiettivo di mercato principalmente della Fiorentina, che più di qualsiasi altra squadra ha già avviato una trattativa ufficiale col Genoa. Ma l’affare sta incontrando diversi ostacoli, legati principalmente alle dinamiche del mercato in uscita di altre società coinvolte. I rallentamenti sono dovuti principalmente a due fattori: il coinvolgimento dell’Inter e la difficoltà del Genoa nel trovare un degno sostituto in attacco. E il secondo motivo potrebbe in qualche modo agevolare la dirigenza nerazzurra, che in quanto appeal sarebbe l’opzione favorita dal calciatore. I nerazzurri sono bloccati dalle mancate cessioni di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, due giocatori che potrebbero lasciare Milano, ma che al momento non hanno ancora trovato una nuova destinazione. Questa situazione ha indotto l’Inter a proporre uno scambio con il Genoa, coinvolgendo proprio Arnautovic, ma l’affare non ha ancora trovato concretezza.

Il Genoa non trova il sostituto e Gudmundsson resta ‘bloccato’

NO PER IL SOSTITUTO – Il Genoa si trova ad affrontare una difficile ricerca di un sostituto per Gudmundsson. La cessione di Mateo Retegui all’Atalanta ha già indebolito l’attacco rossoblù, e senza un adeguato rimpiazzo, il club è riluttante a lasciar partire anche l’islandese. L’obiettivo principale del Genoa è Fabio Silva, giovane attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton. Gli inglesi, però, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, hanno rifiutato l’offerta del Genoa, valutando dunque altre proposte per il giovane attaccante portoghese.