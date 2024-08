Gudmundsson, prima offerta Fiorentina al Genoa: incastro necessario

Gudmundsson è sempre più lontano dall’Inter e ora bisogna iniziare a pensare anche se giocherà la partita di sabato 18. La Fiorentina tratta col Genoa e Sky Sport dà le cifre della prima offerta.

IN USCITA – L’Inter si sta lentamente staccando da Albert Gudmundsson. Col passare dei giorni non sta arrivando l’affondo per l’attaccante islandese, ma il Genoa (forse anche complice il rischio carcere) lo vuole piazzare lo stesso. E bisogna capire se riuscirà a farlo prima della partita che aprirà la Serie A, sabato 17 alle ore 18.30 al Ferraris. La Fiorentina è la squadra che ha mostrato l’interesse più concreto per Gudmundsson e anche un’offerta. Ecco quanto dichiarato durante l’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.

Gudmundsson non gioca Genoa-Inter? Forte pressing Fiorentina

LA PROPOSTA – I rossoblù vogliono piazzare alcuni giocatori e l’ormai ex obiettivo dell’Inter è il più pregiato del lotto. La prima offerta della Fiorentina è cinque milioni per il prestito più venti per l’obbligo di riscatto. La valutazione fatta dal Genoa per Gudmundsson è fra trenta e trentacinque milioni, le parti però si stanno avvicinando e nella settimana che sta per iniziare sono attesi nuovi sviluppi con (forse) l’affondo decisivo. La risposta all’offerta, afferma Sky Sport, è di alzare leggermente la cifra del prestito per avere l’incasso sicuro. C’è però un incastro necessario per portare Gudmundsson alla Fiorentina: che vada via Nicolas Gonzalez, richiesto dall’Atalanta (che potrebbe aver perso a lungo Gianluca Scamacca) e dalla Juventus (che ha appena scaricato Federico Chiesa).