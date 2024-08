Gudmundsson, niente Inter? Un segnale conferma l’imminente cessione

Si avvicina sempre di più la cessione di Albert Gudmundsson, con la pista Inter che si è ormai raffreddata. La Fiorentina prepara la chiusura dell’affare, come conferma un chiaro segnale mandato dal Genoa.

CESSIONE VICINA – La Fiorentina e il Genoa si preparano a concretizzare il passaggio di Albert Gudmundsson dalla Liguria alla Toscana. Si raffredda quindi sempre di più la pista Inter per l’attaccante islandese, seguito a lungo, ma senza mai riuscire a lanciare l’assalto decisivo vista anche la situazione legata al reparto offensivo nerazzurro, con Joaquin Correa e Marko Arnautovic ancora saldamente in rosa. Una trattativa, quella impostata dai due club, con un prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 30 milioni di euro.

Gudmundsson verso l’addio al Genoa, un segnale importante

SEGNALE – Il Genoa, in campo in questi minuti in amichevole contro il Monaco, ha mandato infatti un segnale importante dell’imminente cessione. Albert Gudmundsson non è infatti in campo dal primo minuto, anche se bisogna capire ancora se Alberto Gilardino deciderà in ogni caso di farlo giocare a gara in corso. Quel che è certo è che ormai la trattativa con la Fiorentina è a un passo dal concretizzarsi. Il che porterebbe, in ogni caso, l’islandese a non giocare in maglia Genoa il debutto in Serie A del 17 agosto proprio contro l’Inter.