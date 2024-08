Gudmundsson liberato dal Genoa? Nuovo sostituto… Vista Inter!

Il Genoa, a una settimana dalla sfida di campionato contro l’Inter, sembra aver trovato un nuovo rinforzo in attacco. Che, dopo la cessione di Mateo Retegui, potrebbe consentire anche ad Albert Gudmundsson di passare alla Fiorentina.

NUOVO RINFORZO – Il Genoa lavora incessantemente sul mercato, con un grosso problema in attacco. Ceduto Mateo Retegui all’Atalanta, il club rossoblu si ritrova praticamente con una penuria di attaccanti, tenendo anche in considerazione la situazione del partente Albert Gudmundsson. E la trattativa per il passaggio dell’islandese alla Fiorentina potrebbe concretizzarsi a breve. Alfredo Pedullà di SportItalia sottolinea infatti come il club ligure abbia individuato in Fabio Silva il prossimo rinforzo per il reparto offensivo. Anche per la sfida contro l’Inter che aprirà, sabato 17 agosto – ovvero fra esattamente 7 giorni – il campionato di Serie A.

Fabio Silva libera Gudmundsson: Genoa al lavoro in vista dell’Inter

TRATTATIVA – Fabio Silva, classe 2002, ha iniziato la sua carriera al Porto prima di passare al Wolverhampton per ben 40 milioni di euro nel 2020. In Inghilterra il portoghese non è riuscito a trovare la sua dimensione, andando poi a giocare in prestito ai Rangers di Glasgow. Una volta rientrato, i Wolves stanno cercando di lasciarlo partire. Ecco quindi che il Genoa punta a portarlo in Italia quantomeno in prestito per la prossima stagione, sebbene al momento si sia ancora in una fase soltanto di contatti. Non resta che attendere, sia per l’Inter – per capire chi sarà in campo fra una settimana – sia per Albert Gudmundsson.