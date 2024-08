Gudmundsson-Inter, il vantaggio della Fiorentina dipende da un aspetto – Sky

Albert Gudmundsson è costretto a vivere una situazione di totale incertezza riguardo il proprio futuro, con il Genoa che non intende cederlo alla Fiorentina o all’Inter in assenza di un sostituto sicuro e di un’offerta ritenuta adeguata.

LO SCENARIO – Albert Gudmundsson, in questo momento, si trova di fronte a tre scenari diversi per il proprio futuro: permanenza al Genoa; passaggio alla Fiorentina, ossia la squadra che ha mosso concretamente dei passi per ingaggiarlo in estate; trasferimento in un’altra squadra, con Inter e Juventus alla finestra. Ciò è quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, con la sottolineatura che soltanto la squadra di Rocco Commisso abbia proposto un’offerta concreta al Grifone.

Gudmundsson in stand-by? Inter, se ci sei devi agire in fretta!

IL TEMPO – Ecco che il fattore tempo sta sicuramente giocando a favore dei nerazzurri, con la mancata presentazione di un’offerta adeguata da parte della Fiorentina a bloccare la cessione dell’islandese. Gudmundsson spinge per approdare alla Viola, ma non intende rompere con il Genoa in assenza di una volontà condivisa di far verificare questo trasferimento. In attesa delle mosse della Fiorentina, il Grifone ha dimostrato di volersi guardare intorno, rimarcando come all’offerta giusta il calciatore partirà. Che tale offerta provenga dall’Inter è un evento difficile da realizzarsi, ma non impossibile. Starà ai nerazzurri riuscire a sfruttare l’occasione prima che i propri concorrenti riescano a sferrare il colpo decisivo.