Gudmundsson, l’Inter resta dietro: la Fiorentina prova a stringere

Gudmundsson lascerà il Genoa e probabilmente non lo farà per l’Inter. La Fiorentina, infatti, sta provando a chiudere nei prossimi giorni.

OFFERTA – L’Inter ha bisogno di un’altra punta, visti i problemi offensivi e soprattutto legati ai cosiddetti bomber di scorta. Ma Gudmundsson sembra ormai sfumare. La Fiorentina vuole chiudere come spiega Niccolò Ceccarini su Tmw: «Giorni importanti anche per la Fiorentina, che al di là della questione Gonzalez, sta provando a stringere i tempi per arrivare a Gudmundsson del Genoa. Il club viola ha già messo sul piatto della bilancia un’operazione basata su un prestito oneroso a 5 milioni di euro e obbligo a 20 milioni. Il club rossoblù sta valutando anche se vorrebbe qualcosa in più. Le parti sono in contatto continuo per cercare di trovare il prima possibile la quadratura del cerchio. L’attaccante islandese sarebbe perfetto per giocare insieme a Colpani alle spalle di Kean. In uscita da decifrare sopratutto il futuro di Amrabat. Per il nazionale marocchino c’è l’ipotesi Fenerbahce».