Gudmundsson-Inter, promessa da mantenere. Con un pericolo – SI

Gudmundsson è uno dei giocatori indicati come possibili nuovi acquisti dell’Inter 2024-2025. Sull’attaccante del Genoa, durante Sportitalia Mercato, il giornalista Longari ricorda una promessa ma anche la necessità di fare in fretta per evitare altre squadre.

L’OBIETTIVO – Si parla da tempo di Albert Gudmundsson per l’Inter. L’attaccante islandese è in uscita dal Genoa, anche se c’è la questione di possibili difficoltà in patria che aleggia su di lui. Proseguiranno i contatti, visto che nel frattempo coi rossoblù c’è in ballo pure la questione di Josep Martinez come secondo portiere. Sul primo, si è espresso il giornalista Gianluigi Longari nella puntata di stasera di Sportitalia Mercato.

Gudmundsson all’Inter? Occhio alle altre squadre

RISCHIO ASTA – Longari non dà certezze, anche se ricorda un particolare: «Gudmundsson è un obiettivo, come stiamo raccontando, da diverso tempo dell’Inter. Da metà aprile, da quel famoso vertice in cui Piero Ausilio strappò una promessa all’attaccante del Genoa di mantenere proprio i nerazzurri come principale opzione per il proprio futuro. Però bisogna fare attenzione alla concorrenza, che potrebbe arrivare dall’Europa ma anche dal di fuori, dove nonci sarebbero problemi dal punto di vista economico. Parlo delle opzioni arabe, saudite. Vedremo se Gudmundsson manterrà fede a quella promessa».