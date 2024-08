Gudmundsson-Inter possibilità reale? Gli intrecci di mercato

Albert Gudmundsson è in uscita dal Genoa, meno però rispetto ad una settimana fa. La cessione di Mateo Retegui ha rallentato la trattativa per l’islandese che non vede protagonista solo l’Inter.

LA CORSA – Sia Inter che Fiorentina stanno provando ad acquistare Albert Gudmundsson. La Viola è in vantaggio e ha maggiori capacità economiche in questo momento, anche se nelle ultime ore la soluzione nerazzurra sta riprendendo quota. Il Genoa rallenta la trattativa, la cessione di Mateo Retegui impone di guardare alle alternative e ad altre priorità. Luca Marchetti su TMW Radio ha spiegato le ultime: «Al momento non è fattibile, piace all’Inter ma non credo ci sia nulla fra i nerazzurri e il Genoa. Oggi se Gudmundsson esce va alla Fiorentina, il problema è che il Genoa non è così convinto di cederlo come una settimana fa prima dell’addio di Retegui. Se il Genoa decidesse di fare plusvalenza sarà una decisione diversa perché si è già fatta cassa con Retegui, che va sostituito nonostante la conferma di Vitinha. Il Genoa ci sta pensando, questo non significa che non stia cercando delle alternative a Gudmunsson ma non convincono. Io credo che alla fine il domino andrà a buon fine, Gudmunsson va alla Fiorentina, Gonzalez alla Juventus e poi si sblocca anche Koopmeiners. Oggi però nessuno vende se non ha già un sostituto, chi ci rimette è chi compra e soprattutto il giocatore».