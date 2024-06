Gudmundsson, l’Inter non rinuncia: un addio può sbloccare Ausilio!

L’Inter non intende rinunciare alla suggestione Albert Gudmundsson. Per accettare le condizioni del Genoa, però, Piero Ausilio ha bisogno di una svolta in uscita. Ecco quale potrebbe essere.

OBIETTIVO – Albert Gudmunsson e l’Inter sono due nomi che si rincorrono da tempo, anche mentre la stagione della seconda stella nerazzurra era ancora in corso. L’islandese del Genoa, rivelazione del campionato, è un profilo che fa gola molte squadre, non solo quella nerazzurra. Anche Juventus e Napoli, infatti, erano state ingolosite dall’attaccante ventiseienne. Quest’ultimo, però, sembra prediligere l’Inter come futura destinazione, dopo che anche il Presidente del Genoa – Alberto Zangrillo – ha dato il suo lascia passare. Ma qual è concretamente la situazione fra Gudmundsson e l’Inter in questo momento?

Inter, chi può far posto a Gudmundsson?

LA SVOLTA – A quanto parte l’Inter non ha alcuna intenzione di arrendersi con Gudmundsson, nonostante le ampie richieste del Genoa (30 milioni di euro). Ottenere l’islandese come rinforzo del pacchetto offensivo di Simone Inzaghi è l’obiettivo di mercato ma per riuscirci c’è bisogno prima di un’altra mossa. Per permettere, infatti, a Piero Ausilio e al resto dello staff nerazzurro dirigenziale, di procedere in una trattativa per l’attaccante, è necessario che un posto in casa Inter si liberi. Attraverso una cessione, che consentirebbe all’Inter di fare casa, l’affare Gudmundsson avrebbe certamente più chance di sbloccarsi. Il nome favorito per l’addio è quello di Marko Arnautovic, visto l’interesse riscosso in casa Fiorentina e Galatasaray. Da queste ultime due squadre manca, però, qualcosa di concreto che possa dare il via alle trattative di mercato.

