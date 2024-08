Gudmundsson, Inter ancora in corsa: uno scambio può interessare – Sky

Proprio mentre tutto sembra fatto per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, l’Inter potrebbe ancora intromettersi per portare l’islandese a Milano. Lo riporta Sky Sport, che sottolinea la possibilità di uno scambio che interessa il Genoa.

POSSIBILE INSERIMENTO – Non è ancora detta l’ultima parola sul passaggio di Albert Gudmundsson alla Fiorentina. Nonostante il club viola e il Genoa abbiano trovato un accordo di massima per il passaggio del giocatore in viola, la cessione di Mateo Retegui ha rallentato la chiusura dell’operazione. Il che lascia all’Inter la possibilità di potersi ancora inserire. Lo riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, che mette in guardia su un incastro di mercato da non scartare a priori.

Gudmundsson, occhio all’Inter: uno scambio può interessare il Genoa

SCAMBIO DA PROPORRE – L’incastro riguarderebbe nientemeno che Marko Arnautovic, che insieme a un conguaglio – magari in una trattativa simile a quella già concordata con la Fiorentina – permetterebbe ad Albert Gudmundsson di vestire la maglia dell’Inter. L’attaccante austriaco interessa al Genoa, che non dovrebbe nemmeno andare a cercare un altro rinforzo per l’attacco, grazie a uno scambio che può far contente tutte le parti. Giocatore permettendo, naturalmente. Perché lo stesso Arnautovic ha reso chiaro di voler restare in nerazzurro fino al termine del suo contratto, nel 2025.