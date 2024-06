Gudmundsson, l’Inter ha una carta per il sì. Un pericolo – TS

Albert Gudmundsson è l’attaccante preferito dalla dirigenza dell’Inter per il futuro. C’è una carta che può essere utilizzata per arrivare alla cifra richiesta dal Genoa, da Tuttosport viene spiegato però un pericolo.

CIFRE – Albert Gudmundsson è l’oggetto del desiderio dell’estate dell’Inter. L’attaccante verrebbe a comporre un reparto già composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, con Marko Arnautovic in forse. La dirigenza nerazzurra ha già incontrato il Genoa, non solo per Josep Martinez ma anche per l’islandese. La richiesta del club rosso-blu per ora è di 35 milioni di euro, che potrebbero ancora aumentare. L’Inter ha una carta da utilizzare.

Gudmundsson, l’Inter può chiudere!

CHIUSURA? – È risaputo che l’Inter non possa acquistare senza prima cedere. Soprattutto se si parla di un giocatore del valore di Albert Gudmundsson, che a priori richiede uno sforzo enorme dal punto di vista economico. Il club nerazzurro ha una carta che può avvicinare alla chiusura in positivo della trattativa: Valentin Carboni. La stella classe 2005 ha attirato l’interesse dell’Atalanta e potrebbe partire per 30 milioni di euro. L’Inter non è comunque convinta di lasciare definitivamente l’attaccante di rientro dal prestito con il Monza. La società ha in mente di mantenere il controllo del cartellino anche nella prossima stagione.

fonte: Tuttosport – Simone Togna