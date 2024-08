Gudmundsson, il Genoa perde un altro obiettivo: Miovski approda in Spagna

Il Genoa vede definitivamente allontanarsi un altro obiettivo per il suo reparto offensivo, il cui ingaggio è necessario per far partire Albert Gudmundsson: si tratta di Bojan Miovski, approdato al Girona.

VERO DOMINO – Il Genoa non ha ancora trovato la soluzione in attacco necessaria per lasciar partire Albert Gudmundsson in estate. La Fiorentina attende che si attivi il domino necessario per spingere il Grifone a cedere l’islandese in questa finestra estiva di calciomercato, il che avverrebbe nel momento in cui i liguri dovessero trovare l’accordo per il nuovo attaccante. Quest’ultimo non sarà Bojan Miovski, ufficializzato nella giornata di oggi 15 agosto come nuovo calciatore del Girona.

Miovski è del Girona: il Genoa, per ora, non può lasciar partire Gudmundsson!

IL COMUNICATO – Di seguito la nota pubblicata dal Girona sul proprio sito ufficiale per annunciare l’arrivo di Miovski in terra catalana: «Bojan Miovski, 25 anni, rafforzerà l’attacco del Girona FC. L’attaccante macedone ha firmato un contratto per 4 stagioni, fino a giugno 2028, dopo che il Club ha raggiunto un accordo con l’Aberdeen per il trasferimento del giocatore. Miovski, che ha già effettuato le visite mediche, domani svolgerà l’allenamento con la squadra.

Il nuovo attaccante di Girona ha iniziato la sua carriera professionale all’età di 18 anni, facendo il suo debutto nella Prima Divisione della Macedonia del Nord con l’FK Bregalnica nel 2017. Ha giocato in diversi club del suo paese come FK Rabotnički, FK Makedonija GP o KF He rinnova prima di trasferirsi all’MTK ungherese nel 2020. Nell’estate del 2022, ha firmato per l’Aberdeen in Scozia, dove ha mostrato il suo talento da gol in due stagioni. La scorsa stagione ha segnato 26 gol in 53 partite, compresi quelli realizzati in Prima Divisione scozzese, Europa League e Conference League. A questi vanno aggiunti i 18 firmati nella stagione del suo esordio ad Aberdeen.

Miovski è stato internazionale con la selezione del suo paese nelle categorie inferiori, debuttando con l’assoluto nell’ottobre 2021. Da allora ha partecipato a 23 partite con la nazionale della Macedonia del Nord».