Gudmundsson ‘alla Frattesi’: l’idea dell’Inter per il doppio colpo – CdS

L’Inter può completare un doppio colpo dal Genoa: non solo Martinez, anche Gudmundsson. Sull’attaccante islandese c’è una trattativa ancora da intavolare, ma il Corriere dello Sport dà un’idea.

IL TENTATIVO – Un acquisto dal Genoa chiama un altro, come Thiago Motta e Diego Milito nel 2009. L’Inter dai rossoblù ha messo nel mirino non solo il portiere Josep Martinez, ma anche l’attaccante Albert Gudmundsson. Se per il primo c’è un accordo ormai in via di definizione, per il secondo bisogna ancora lavorarci. Anche perché, non va dimenticato, in patria ha una situazione complicata con addirittura il rischio di finire in carcere. Quello che però bisogna tenere in considerazione è che, rispetto a Martinez, Gudmundsson ha un’altra valutazione. Più alta. Ed è su questo che l’Inter sta lavorando.

Gudmundsson all’Inter: col Genoa operazione in stile Frattesi?

IPOTESI DI ACCORDO – Per prendere l’islandese, l’Inter pensa a un tentativo come un anno fa col Sassuolo per Davide Frattesi. Il Corriere dello Sport ipotizza un prestito con obbligo di riscatto e il passaggio di un giovane per finanziare il passaggio a titolo temporaneo. Per rendere fattibile l’opzione Gudmundsson, però, bisogna prima sistemare altre questioni in attacco. Nello specifico il futuro dell’esubero Joaquin Correa, di rientro dal Marsiglia, ma anche la posizione di Marko Arnautovic. Una mano all’Inter può arrivare in caso di cessione di Valentin Carboni, possibile sacrificato in caso di offerta sostanziosa oppure atteso da un nuovo prestito. Con questi nomi si punta ad arrivare a Gudmundsson, per completare il doppio colpo sull’asse Inter-Genoa.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.