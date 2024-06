Gudmundsson, forte segnale all’Inter! Ma serve ‘piazzare’ − CdS

Gudmundsson rimane il desiderio più grande per l’Inter in attacco. Il centravanti islandese, in forza al Genoa, manda forti segnali, ma prima serve una cessione.

SEGNALE – L’asse Inter-Genoa rimane piuttosto caldo e rovente. Nelle prossime ore, infatti, il club nerazzurro chiuderà per Josep Martinez, erede designato per fare da vice a Yann Sommer. Ma oltre a Martinez, l’Inter rimane piuttosto vigile e attenta anche sulle questioni riguardanti Albert Gudmundsson. Non è un mistero, che la dirigenza nerazzurra abbia messo l’islandese in cima alle sue preferenze per rafforzare l’attacco di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Dal canto suo, Gudmundsson apprezza tantissimo l’interesse della Beneamata, tanto da aver deciso di aspettare l’Inter dando disponibilità al club nerazzurro. Insomma, il genoano non vede l’ora di vestire la maglia dell’Inter, ma serve uno step importante: piazzare qualche esubero.

Gudmundsson arriva? Per l’OK, l’Inter deve ‘piazzare’

SFOLTIRE E FINANZIARE – Per arrivare a Gudmundsson l’Inter dovrà prima piazzare qualche giocatore. Tra questi, oltre ai soliti noti Joaquin Correa più qualche altro giovane di ritorno dai prestiti, c’è anche Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, impegnato ad Euro 2024, può lasciare il club in caso di offerta allettante. All’orizzonte potrebbero affacciarsi tre destinazioni interessanti. Inzaghi, al momento a Formentera per festeggiare il matrimonio del fratello Pippo, attende anche in vista dell’imminente summit di mercato con la dirigenza.

