Gudmundsson-Fiorentina, sorpasso all’Inter: offerta al ‘ribasso’

Gudmundsson si allontana dall’Inter, con la Fiorentina che vuole prenderlo ben consapevole del rischio carcere. I viola hanno presentato una prima offerta al Genoa: ne parla Demicheli a Sky Sport 24.

IL SORPASSO – Dopo tanti mesi di accostamenti all’Inter, il futuro di Albert Gudmundsson ora sembra sempre più destinato alla Fiorentina. L’attaccante islandese è in uscita dal Genoa, nonostante la sua posizione sia legata all’accusa di molestie sessuali in patria. Motivo per cui, forse, l’Inter ha allentato la presa e non è più andata così forte sul giocatore. Ora si attendono sviluppi sulla Fiorentina, che nel frattempo ha presentato la prima offerta per Gudmundsson e vuole provare a chiudere.

LA QUESTIONE – Il giornalista Marco Demicheli aggiorna sull’obiettivo ormai destinato a non andare all’Inter: «È partita ufficialmente la trattativa tra Fiorentina e Genoa per Gudmundsson. O meglio è ripartita, perché a gennaio poteva prenderlo per trenta-trentacinque milioni. Adesso probabilmente il Genoa si dovrà accontentare per qualcosa di meno, c’è la forte volontà del giocatore di provare questa esperienza. La Fiorentina ha offerto venticinque milioni: cinque di prestito, venti di obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il Genoa vorrebbe qualcosa di più sul prestito, più alto da sette-otto milioni per avere una garanzia maggiore che, nel caso la Fiorentina non dovesse riscattarlo, comunque avrà un incasso importante anche solo per questo prestito. Comunque si continua a trattare, è iniziata ufficialmente questa trattativa e la settimana prossima si attendono ulteriori passi avanti. La sensazione è che Gudmundsson possa diventare un giocatore della Fiorentina».