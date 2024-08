Gudmundsson-Fiorentina, le parti si avvicinano: questa la formula prescelta! – SI

Albert Gudmundsson è sempre più vicino a indossare la maglia della Fiorentina nella prossima stagione. Le società stanno lavorando per trovare un accordo impostato su una formula gradita ai toscani.

LA SITUAZIONE – Albert Gudmundsson oggi, più di ieri, è vicino a trasferirsi alla Fiorentina. I gigliati lo hanno individuato come il sostituto ideale di Nico Gonzalez, oggetto del desiderio dell’Atalanta in questa finestra di calciomercato. L’idea di ingaggiare l’argentino serpeggia da tempo nell’ambiente bergamasco, con la società atalantina che ha lavorato sotto traccia per concretizzare il suo grande sogno estivo. Un obiettivo, quest’ultimo, che risulta strettamente interconnesso con il desiderio della Viola di scrivere pagine di storia insieme a Gudmundsson.

Gudmundsson verso la Fiorentina: i dettagli!

LA FORMULA – La Fiorentina intende impostare l’accordo con il Genoa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, così da poter definire l’acquisto dell’islandese in maniera compatibile con le proprie esigenze di bilancio. Una formula, quella prescelta dai toscani, che sembra non trovare un muro da parte del Grifone. I liguri, infatti, stanno lavorando concretamente con la controparte per trovare l’intesa ritenuta adeguata per soddisfare ciascuno dei soggetti coinvolti nell’affare. Anche a proposito dell’Inter si era parlato di un prestito con obbligo di riscatto, ritenuto l’unica soluzione per poter consentire ai meneghini di ingaggiare l’islandese. Al momento, però, l’ipotesi di un suo acquisto sembra più lontano, con vari esuberi ancora privi di una sistemazione.