Gudmundsson-Fiorentina, ci siamo? La chiave per sbloccare l’affare – SM

Albert Gudmundsson sarebbe molto vicino al passaggio alla Fiorentina in questa finestra estiva di calciomercato. A sbloccare la trattativa sarà l’acquisto di un attaccante da parte del Genoa.

LA SITUAZIONE – Albert Gudmundsson potrebbe approdare alla Fiorentina grazie all’acquisto da parte del Genoa di un nuovo attaccante. In questa finestra estiva di calciomercato il futuro dell’islandese è sempre stato in bilico, in quanto la stessa società ligure non ha mai escluso in maniera categorica di poter cedere il classe 1997 in presenza di un’offerta ritenuta adeguata per il suo trasferimento in estate.

Gudmundsson alla Fiorentina grazie a un incastro? Il punto!

LO SCENARIO – Gudmundsson potrebbe vestire la maglia dei Viola grazie al passaggio di un attaccante al Grifone. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il calciatore Fabio Silva è ancora nell’orbita del Genoa, potendo approdare al club allenato da Alberto Gilardino in caso di offerta soddisfacente al Wolverhampton. L’auspicio del tecnico del Grifone è quello di poter avere al più presto a disposizione il nuovo attaccante.

LA SFIDA – Sullo sfondo resta l’incontro tra Genoa e Inter di sabato 17 agosto. Gilardino si trova, al momento, senza il sostituto di Mateo Retegui e senza Gudmundsson, alle prese con un problema muscolare che gli farà saltare il match contro i nerazzurri.