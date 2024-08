Gudmundsson-Fiorentina, ci siamo! Il giorno decisivo, Inter fuori?

Albert Gudmundsson può veramente diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Gianluca Di Marzio dà il giorno della chiusura possibile tra Genoa e Viola.

CHIUSURA? – Albert Gudmundsson si avvicina a passi sempre più concreti verso la Fiorentina. C’è il giorno che può essere decisivo per la trattativa con il Genoa: mercoledì. La sensazione secondo Gianluca Di Marzio è che sia solo questione di tempo affinché l’islandese diventi ufficialmente un nuovo giocatore della Viola di Raffaele Palladino. I due club vogliono sbloccare la trattativa e il grifone sta tentando di chiudere entro le prossime 24 ore anche per il sostituto di Gudmundsson.

Gudmundsson-Fiorentina e non solo: le trattative

INTRECCIO – Mercoledì sarà una giornata importante non solo per Gudmundsson alla Fiorentina, in più conseguentemente per Nico Gonzalez alla Juventus. La dirigenza viola sarebbe libera con l’acquisto dell’islandese di cedere il suo talento argentino. In tutta questa situazione rimarrebbe fuori l’Inter di Oaktree e Giuseppe Marotta, che stava cercando di riaprire i colloqui con il Genoa inserendo come contropartita Marko Arnautovic. L’idea poteva essere buona e accettata, ma forse è arrivata troppo tardi per far ballare il tavolo organizzato da Fiorentina e rosso-blu nelle scorse ore. Già sabato Gudmundsson potrebbe non esser parte della gara di campionato allo stadio Marassi contro l’Inter.