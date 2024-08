Gudmundsson, cessione vicina? Un indizio nei convocati del Genoa!

Il Genoa si prepara al debutto in Coppa Italia di questa sera. L alista dei convocati di Alberto Gilardino fornisce un indizio chiaro anche sul futuro di Albert Gudmundsson.

CORTEGGIATRICI – I riflettori del mercato italiano sono ancora puntati su Albert Gudmundsson, protagonista indiscusso sin dall’inizio con le tante corteggiatrici a lui accostate da mesi. L’Inter è sempre stata la più interessata al gioiello del Genoa, pur non avendo però mai affondato davvero il colpo per una serie di motivazioni, tra cui l’onere dell’operazione e la particolare situazione privata del calciatore. Col club nerazzurro che resta sullo sfondo, adesso è la Fiorentina la squadra più vicina a raggiungere Gudmundsson. I viola, infatti, hanno la casella di Nico Gonzales in uscita da riempire e con un’offerta già sul piatto per il Genoa sembrano in totale vantaggio.

Gudmundsson, il Genoa lancia un indizio attraverso il campo!

INDIZIO – Mentre le trattative di mercato continuano, il momento del ritorno in campo si avvicina sempre di più. Tra l’altro il calendario vuole che sia proprio Genoa-Inter la gara d’esordio in Serie A e tutti si chiedono se Gudmundsson la disputerà e, nel caso, tra quale fila. In realtà, però, la squadra di Alberto Gilardino scenderà in campo prima: stasera, alle ore 20.45, per i trentaduesimi di Coppa Italia contro la Reggiana. Proprio dai convocati dell’allenatore del Genoa per la sfida di Marassi arriva un indizio chiaro su Gudmundsson. L’attaccante islandese non è stato convocato: resta da chiarire se il motivo è strettamente riconducibile al campo – visto l’infortunio – o ha a che fare col mercato.

CONVOCATI GENOA-REGGIANA

Accornero Federico, Martin Aaron, Ahanor Honest, Masini Patrizio, Badelj Milan, Messias Junior, Bani Mattia, Papadopoulos Christos, Bohinen Emil, Pittino Tommaso, De Winter Koni, Sabelli Stefano, Ekhator Jeff, Sommariva Daniele, Fini Seydou, Thorsby Morten, Frendrup Morten, Vasquez Johan, Gollini Pierluigi, Vitinha, Leali Nicola, Vogliacco Alessandro, Malinovskyi Ruslan, Zanoli Alessandro.