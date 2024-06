Gudmundsson bloccato da Arnautovic e Correa! Per il primo tre possibilità – CdS

Gudmundsson è il primo nome nella lista dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Come evidenziato tra le colonne del Corriere dello Sport, molto dell’estate mercantile nerazzurra si giocherà in attacco, ma solo in caso di cessioni come per Arnautovic e Correa.

OBIETTIVO PRINCIPALE – Uno dei principali obiettivi dei nerazzurri è migliorare il reparto offensivo, e in questo contesto, l’interesse si è concentrato su Albert Gudmundsson, attaccante islandese in forza al Genoa. Tuttavia, per portare il calciatore a Milano, l’Inter dovrà prima effettuare delle cessioni nel proprio reparto avanzato. In tal senso, i due nomi identificati sono Marko Arnautovic e Joaquin Correa. L’argentino, tornato dal deludente prestito al Marsiglia, è già al centro di alcune trattative, soprattutto in patria. Il suo procuratore, Alessandro Lucci, lavora per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. La cessione di Correa appare come una necessità per liberare un posto in attacco e alleggerire il monte ingaggi del club.

In due bloccano Gudmudsson, ma Arnautovic che fa?

PRIMA LE CESSIONI – La situazione di Marko Arnautovic è più complessa. L’attaccante austriaco, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha espresso chiaramente il desiderio di non lasciare l’Inter per la seconda volta in carriera. Tuttavia, il club milanese sta valutando diverse opzioni per il futuro del giocatore. Recentemente, è emerso l’interesse del Galatasaray, facilitato da una chiacchierata tra l’Inter e George Gardi, potente intermediario di mercato. Qualora Mauro Icardi decidesse di lasciare il club turco, Arnautovic potrebbe essere una valida alternativa per il Galatasaray. In questo scenario, l’Inter potrebbe ottenere una cessione vantaggiosa, liberando ulteriori risorse per l’acquisto di Gudmundsson.

ALTRE DUE OPZIONI – Le sirene saudite rappresentano un’altra possibilità per Arnautovic. Un ricco ingaggio potrebbe abbattere le resistenze dell’austriaco. Non va sottovalutato l’interesse della Fiorentina nei confronti di Arnautovic. Il club viola ha già mostrato segnali di interesse e potrebbe presentare un’offerta nelle prossime settimane. La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante esperto per rinforzare il proprio reparto offensivo e Arnautovic, con la sua esperienza e le sue qualità, potrebbe rappresentare un profilo ideale.

