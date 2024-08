Gudmundsson, parla Blazquez (AD Genoa): «Inter? Nessuna offerta! Scelta chiara»

Inter e Genoa si incrociano, non solo nell’esordio in Serie A ma anche sul mercato. Andres Blazquez – Amministratore Delegato del club rossoblù – fa chiarezza su Albert Gudmundsson, oggetto del desiderio.

IL QUADRO – Andres Blazquez, intervistato dal TuttoSport, inizia col fare il punto sul Genoa, che debutterà a breve in campionato contro l’Inter. L’Amministratore Delegato dichiara: «Costruzione della squadra ancora in altro mare a pochi giorni all’inizio del campionato? Non direi, abbiamo fatto un investimento prevedendo la possibile partenza di uno degli attaccanti. Abbiamo preso Vitinha, un investimento da 27 milioni, e a gennaio avevamo già preso Ankeye come colpo in prospettiva, peccato solo che non sarà disponibile in queste due settimane. Ma ci eravamo mossi in anticipo proprio in previsione di una possibile partenza. La difesa e il centrocampo sono praticamente gli stessi dell’anno scorso, in più abbiamo aggiunto Zanoli in prestito con diritto di riscatto».

Gudmundsson, ecco la posizione di Genoa e Inter

INTENZIONI – Andres Blazquez, poi, sposta il focus sul mercato e sul nome più gettonato del Genoa: «Per Albert Gudmundsson ci sono offerte, ma nessuna soddisfa la nostra aspettativa. Io lo capisco, capisco la sua spinta a partire nel momento migliore della carriera, ma per noi la cosa più importante è il Genoa. Finché non abbiamo in mano una soluzione che ci fa stare tranquilli, allo stesso o a un miglior livello dell’anno scorso, non possiamo far partire Gudmundsson e, a oggi, non partirà».

OFFERTE – Sulla posizione dell’Inter Andres Blazquez spiega: «Se c‘entra la partita con l’Inter? Queste sono cose che si leggono sui giornali, noi non abbiamo mai avuto un’offerta formale dall’Inter, è un giocatore su cui c’è l’interesse di tante squadre,. Finora ha fatto una proposta la Fiorentina, ma non l’abbiamo ritenuta accettabile. L’Inter credo sia interessata ma a oggi non ci ha mandato alcuna offerta. Se le offerte non ci convincono e non c’è un sostituto all’altezza, resteremo al 100% con Gudmundsson, siamo contenti di tenerlo e anche lui non sarebbe così dispiaciuto».