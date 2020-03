Guardiola stregato da Bastoni, ma l’Inter lo vuole blindare – TS

“Tuttosport” riporta che Guardiola ha messo nel mirino Bastoni. Il difensore mancino è perfetto per le sue idee di gioco, ma l’Inter fa muro.

CORTEGGIAMENTO – Non solo Skriniar. L’Inter deve stare attenta al corteggiamento che Guardiola starebbe attuando su un altro difensore nerazzurro, ovvero Alessandro Bastoni. Il 20enne centrale mancino cresciuto nell’Atalanta in questa stagione è esploso. Conte l’ha schierato ben 17 volte, certificando la sua crescita con la maglia da titolare domenica sera a Torino con la Juventus. Il giocatore ha mostrato un potenziale enorme e ha quella capacità di costruire il gioco da dietro che non è passata inosservata agli occhi di Guardiola. Acquistato nell’estate 2017 per ben 31 milioni (cifra comunque ammortizzata con le cessioni a Bergamo negli anni dei vari Eguelfi, Bettella, Carraro e Burgio), Bastoni a fine stagione prolungherà il contratto fino al 2024. Per Conte è un intoccabile, per l’Inter un punto fermo per il futuro: dura per il City pensare di portarlo via.