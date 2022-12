Guadagno (CdS): «Hakimi tornerebbe di corsa all’Inter! Una differenza con Lukaku»

Pietro Guadagno, giornalista del Corriere dello Sport, è stato intervistato da Marco Barzaghi nel video pubblicato sull’omonimo canale YouTube del giornalista di Sport Mediaset – inviato al seguito dell’Inter -, riguardo il possibile ritorno di Achraf Hakimi, così come fatto dall’amico Romelu Lukaku.

IL SOGNO – Achraf Hakimi rappresenta per l’Inter un sogno, forse impossibile. Ma dopo il ritorno di Romelu Lukaku ancora tutto è possibile. Di questo ne ha parlato il giornalista Pietro Guadagno: «Il ritorno di Achraf Hakimi per me è uno scenario molto complicato perché non è che ogni giocatore che va via dall’Inter torna dopo uno o due anni. La differenza con Romelu Lukaku è che Hakimi gioca comunque titolare al PSG e nessuno si sogna di metterlo in discussione. Certo che all’Inter evidentemente si sta particolarmente bene, perché quello che Hakimi ha detto ad amici e compagni è che se potesse tornerebbe di corsa. È un sogno. Di questi tempi si parlava anche di Lukaku, si diceva fantamercato e invece dopo qualche mese è diventato realtà».

Fonte: Canale YouTube del giornalista Marco Barzaghi (Sport Mediaset)