Grimaldo, non solo Inter! Due concorrenti dalla Serie A: lo scenario – TS

Alejandro Grimaldo è finito nel mirino dell’Inter. I nerazzurri però, secondo Tuttosport, devono guardarsi da due concorrenti dalla Serie A, pronte all’affondo per il terzino spagnolo in scadenza di contratto

CONCORRENZA – Alejandro Grimaldo ha il contratto in scadenza a giugno. La situazione contrattuale dell’esterno del Benfica fa gola a molti club, fra cui l’Inter. Ma il club nerazzurro non è il solo, in Italia, ad aver puntato il 27enne spagnolo. Secondo Tuttosport, infatti, anche Juventus e Napoli seguono interessate la situazione legata al terzino della squadra portoghese: al momento, però, l’entourage di Grimaldo sta trattando il rinnovo di contratto con il club lusitano. Ma l’Inter ed altri club sono in attesa, pronti a cogliere l’eventuale occasione di mercato a parametro zero.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso