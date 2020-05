Griezmann lontano dall’Inter: due motivi precisi! Lautaro Martinez non forza

Condividi questo articolo

Griezmann non è destinato a entrare nell’operazione Lautaro Martinez-Barcellona. Lo scrive l’esperto di mercato Fabrizio Romano, allontanando così l’ipotesi Inter per il francese ex Atletico Madrid. Il giornalista di “Sky Sport” fa il punto della situazione su “Calciomercato.com”

GRIEZMANN LONTANO – “[…] L’Inter da parte sua non ricevendo forzature dal giocatore è tranquilla: Lautaro Martinez può andare via solo per una cifra cash molto superiore ai 50 milioni di cui si parla in Catalogna, cui aggiungere contropartite gradite. Dettaglio non da poco. E al momento il dialogo tra i due club è ancora rallentato dalla crisi post-virus che vive il Barça. In questa vicenda è emersa anche l’idea Antoine Griezmann per l’Inter nei giorni scorsi come opportunità di dialogo. Le due dirigenze hanno parlato di tanti calciatori in questi mesi, confronto continuo per cercare soluzioni che da marzo in poi sono diminuite proprio a causa dei problemi economici. Ma la presa di posizione forte in questo caso è stata del giocatore: Griezmann da febbraio ha fatto sapere al Barcellona di non voler andare via, lo ribadisce anche in queste settimane a fronte di eventuali proposte, ad oggi non si scalda a fronte di una partenza. Come l’Inter non ritiene sostenibile il suo stipendio elevatissimo che creerebbe problemi nel monte ingaggi se non con uno sforzo che il francese al momento non ha alcuna intenzione di fare. Ecco perché Antoine ad oggi è fuori dalla trattativa Lautaro, lo sa bene anche Antonio Conte che è informato in tempo reale dai dirigenti sulla trattativa, la sua opinione in merito avrà un peso importante per decidere se l’argentino andrà via davvero o meno. Da qui a luglio tutto può accadere in un affare apertissimo ma tutt’altro che semplice. Con tanti capitoli ancora da vivere”.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com