Griezmann-Inter, tutto fermo. Resta al Barcellona: nessuno scambio

Condividi questo articolo

Griezmann è finito al centro delle ipotesi di mercato. Se ne parla, infatti, nell’ambito della trattativa Lautaro Martinez tra Inter e Barcellona (qui le parole di Condò). L’attaccante francese, in realtà, è praticamente certo della permanenza in blaugrana. Di seguito gli ultimi aggiornamenti dall’Equipe

NESSUNO SCAMBIO – Importanti novità arrivano dalla Francia riguardanti il futuro di Antoine Griezmann. Ultimamente è stato ipotizzato un arrivo all’Inter in uno scambio con Lautaro Martinez. In realtà, non ci sono margini per questo tipo di affare. L’attaccante francese guadagna moltissimo ed è stato pagato oltre i 100 milioni: la dirigenza catalana è stata chiara. Nonostante un primo anno poco felice, l’attaccante resterà sicuramente al Barcellona e il club è pronto a puntarci.