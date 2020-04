Griezmann all’Inter per Lautaro Martinez? Non si può: il Barcellona sceglie

Griezmann è stato citato come possibile contropartita per Lautaro Martinez (vedi articolo). Secondo il sito del quotidiano spagnolo Marca, però, quest’operazione fra Inter e Barcellona non è certo proponibile: ecco perché.

FUORI UNO – Il Barcellona non ritiene che Antoine Griezmann possa lasciare il club a fine stagione. L’attaccante francese, preso per centoventi milioni di euro dall’Atlético Madrid, non ha avuto un approccio strepitoso, ma i catalani lo sostengono. Per questo motivo è esclusa in qualsiasi modo una sua cessione, così come un suo inserimento come moneta di scambio. Marca dà per certo che Griezmann non sarà inserito né nell’operazione per il ritorno di Neymar dal PSG né in quella con l’Inter per Lautaro Martinez.

Fonte: Marca.com – M. Carmen Torres