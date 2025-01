Grealish sul taccuino dell’Inter? Nuove voci dalla Spagna

Jack Grealish viene nuovamente accostato all’Inter in ottica calciomercato estivo. Questa volta, le voci relative a un interessamento dei nerazzurri per l’inglese provengono dalla Spagna.

LA SITUAZIONE – Jack Grealish è realmente un obiettivo dell’Inter per l’estate? I costi per l’ingaggio e il cartellino sembrano difficilmente in linea con le direttive di Oaktree per il mercato, ma le voci riguardo un interessamento del club nerazzurro per il calciatore inglese continuano a manifestarsi. Nello specifico, a menzionare l’Inter tra le società che stanno monitorando la situazione di mercato del giocatore dei Citizens è il portale spagnolo Fichajes.

Grealish in orbita Inter? La situazione attuale

LO SCENARIO – Oltre all’Inter, tra i club interessati a Grealish vi sarebbero anche Tottenham e Borussia Dortmund, due società contro le quali l’Inter potrebbe competere da una posizione di superiorità dal punto di vista dell’appeal e delle ambizioni di successo. Nel caso dei nerazzurri, il calciatore inglese viene indicato come un possibile sostituto di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, la cui storia nerazzurra dovrebbe concludersi al termine di questa stagione.

POSSIBILE STRATEGIA – Per rimpiazzarli, il club meneghino sarebbe alla ricerca di un calciatore di qualità ed esperienza. Due attributi sicuramente presenti nel caso dell’inglese, sebbene risulti complicata una vera e propria trattativa tra le parti. Sia per i costi che per i 29 anni del calciatore inglese.