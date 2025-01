Grealish-Inter, in Inghilterra la sparano! Sull’inglese altri quattro club

In Inghilterra hanno appena rivelato una piccola bomba di mercato, che vorrebbe l’Inter interessata a Jack Grealish del Manchester City.

ACCOSTAMENTO – Bomba o meno di mercato, va comunque effetto vedere l’accostamento di Grealish all’Inter. Il giocatore del Manchester City, pagato nel 2021 oltre i 100 milioni di euro dal club di Manchester, è in uscita proprio dalla squadra di Guardiola, il quale quest’anno lo ha preferito più volte a Savinho. L’inglese, noto non solo per il suo talento ma anche per il suo atteggiamento un po’ sui generis (amante e non poco dell’alcool), ha giocato fin qui oltre mille minuti, ma nelle ultime cinque uscite di Premier League ha messo sulle gambe appena 33 minuti. Il Sun parla di un suo possibile addio. E tra le squadre interessate al 29enne di Birmingham ci sarebbe anche l’Inter.

La suggestione Grealish-Inter e la concorrenza non banale

CONCORRENZA FORTE – Non solo l’Inter su Grealish, ma anche altri quattro club. In Premier League lo cercano Manchester United, Tottenham e Newcastle, mentre in Germania ha chiesto informazioni il Borussia Dortmund. Ad oggi si tratta solamente di una suggestione di mercato lanciata dal solito tabloid, più sensazionalista che attendile, del Sun. Da capire se magari in estate qualcosa potrebbe accendersi.