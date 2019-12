Graziano: “Inter, Vidal in cima alla lista: c’è disponibilità! Un’altra necessità”

Condividi questo articolo

L’Inter cercherà di fare bene contro il Genoa per non perdere terreno e mettere pressione alla Juventus. Conte però ha già un occhio rivolto al mercato di gennaio e all’idea Vidal. Mirko Graziano della “Gazzetta dello Sport” fa il punto sulle mosse nerazzurre ai microfoni di “Sky Sport 24”

ALLARME – L’Inter di Antonio Conte lotta con la Juventus in vetta alla classifica, ma il tecnico nerazzurro sa che serve qualcosa in più: «L’allarme centrocampo Conte lo avevo lanciato prima ancora che finisse il mercato estivo perché si era reso conto che con più impegni mancasse qualcosa. Serve personalità e gamba. La classifica dell’Inter è un piccolo miracolo, l’impressione è che l’Inter sia andata a tavoletta mentre la Juventus sta gestendo con il braccio fuori dal finestrino. La paura di Conte è che se arrivasse il momento no o non dovessero arrivare rinforzi,si ritroverebbe molto distaccato dalla Juventus».

DESIDERIO – Arturo Vidal è il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico nerazzurro, come sottolineato da Mirko Graziano: «Mercato? Conte ha fatto il nome di Olivier Giroud perché lo conosce. Sta facendo i nomi di giocatori che conosce molto bene. Nella sua testa c’è la convinzione di poter far male alla Juventus e quindi vuole giocatori pronti. In cima alla lista c’è un centrocampista e il nome è quello di Vidal. L’Inter sta sondando la pista Vidal, ci sono movimenti ma non sarà semplice. Di sicuro il cileno ha dato disponibilità a venire a Milano. È previsto anche un esterno, viste le difficoltà fisiche di Kwadwo Asamoah e quelle di inserimento di Cristiano Biraghi».