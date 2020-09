Gravillon, pronto il ritorno in Serie A: duello...

Gravillon, pronto il ritorno in Serie A: duello per il difensore Inter

Condividi questo articolo

gravillon

Andreaw Gravillon, difensore classe 1998, è tornato all’Inter dopo il prestito all’Ascoli in Serie B. Per l’ex primavera nerazzurro sembra però giunto il momento di tornare in Serie A dopo le due presenze con la maglia del Benevento

PRESTITO – Secondo quanto riportato da “Tutto Mercato Web” sarà un duello rossoblù per il difensore Andreaw Gravillon. Su di lui infatti non c’è solo il Crotone neopromosso, ma anche il nuovo Genoa guidato da Rolando Maran.