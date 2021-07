Gravillon dall’Inter al Reims, fatta: minimo cambio di cifre. Annuncio vicino

Gravillon proseguirà la sua carriera in Francia. Terminato il prestito al Lorient è pronto a lasciare l’Inter per andare al Reims: Foot Mercato parla di accordo raggiunto e cambia leggermente le cifre rispetto a quanto detto in Italia stamattina (vedi articolo).

IN CHIUSURA – L’Inter ha raggiunto l’accordo con lo Stade Reims per il ritorno di Andreaw Gravillon in Francia. Il difensore ha, a sua volta, definito i termini con il club francese e l’operazione, stando a Foot Mercato, si concluderà nel weekend quando sono previste le visite mediche. Cambiano leggermente le cifre del trasferimento: confermato il prestito, con diritto di riscatto “alzato” a quattro milioni di euro. Gravillon, dopo l’esperienza in Ligue 1 al Lorient, è pronto a fare un altro anno nel massimo campionato francese.

Fonte: FootMercato.net – Alexis Pereira