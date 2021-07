Gravillon, futuro di nuovo in Francia: un nuovo club pronto a chiudere

Andreaw Gravillon non resterà a lungo un giocatore dell’Inter. Rientrato dopo il prestito al Lorient, il difensore è pronto a fare di nuovo le valigie e tornare in Francia. Questa volta al Reims. Anche se resta comunque alta la concorrenza sul giocatore.

RITORNO IN PATRIA – Il futuro di Andreaw Gravillon sarà nuovamente in Francia. Dopo l’ultima esperienza al Lorient, infatti, il difensore dell’Inter passerà con ogni probabilità al Remis. Secondo le notizie che arrivano proprio dal paese transalpino, infatti, i contatti tra i club sono avanzati e si arriverà alla chiusura per una cifra tra i 3,5 e i 4,4 milioni di euro. Gravillon è la priorità del nuovo tecnico Oscar Garcia, anche se la concorrenza è comunque alta con l’interessamento anche di Besiktas e Wolfsburg.