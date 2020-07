Grassia: “Messi, suo padre presto a Milano! Futuro all’Inter?”

Filippo Grassia, in collegamento con “Radio Rai”, sgancia una bomba di mercato, con protagonisti Lionel Messi, suo padre e l’Inter. Ecco le sue parole.

BOMBA – Che i rapporti tra Lionel Messi e il Barcellona non siano ai massimi storici, è risaputo. Secondo alcune indiscrezioni, molte squadre starebbero sondando il terreno per programmare un assalto al Pallone d’Oro in carica. Ma Filippo Grassia parla addirittura di indizi più precisi e sostanziosi, in cui il futuro di Messi potrebbe vedere il nerazzurro dell’Inter. Ecco le parole del giornalista, in diretta a “Radio Rai”: «Mi farebbe piacere dare una notizia in anteprima, destinata ad aprire scenari inediti nel panorama del calcio internazionale. Jorge Messi, padre di Lionel, è in procinto di trasferirsi a Milano. Ai primi di agosto dovrebbe prendere possesso di un appartamento in uno dei quartieri più belli ed esclusivi del capoluogo lombardo. Ci risulta pure che Jorge Messi voglia richiedere la residenza a Milano, o l’abbia già addirittura richiesta. Significa che Lionel Messi, 33 anni compiuti a giugno, potrebbe lasciare il Barcellona e giocare a Milano, magari sulla sponda interista».

CIFRE – Il contratto tra coi blaugrana scade tra un anno, a giugno 2021. Difficile ipotizzare una cifra per ritenere abbordabile l’acquisto del numero 10 argentino. Si può invece ragionare relativamente allo stipendio stellare che la Pulce percepisce in Spagna. Un importo che tuttavia non spaventa Grassia: il sistema fiscale italiano potrebbe favorire il suo sbarco in Italia. Queste le sue dichiarazioni: «E poi una precisazione: Messi guadagna 30,5 milioni netti a stagione, pari a oltre 60 milioni lordi. Ma con il regime fiscale di favore, l’importo potrebbe scendere a 40 milioni».