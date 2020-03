Gotze, futuro deciso tra attaccante e Borussia Dortmund. Inter ci pensa?

Mario Gotze e il Borussia Dortmund avrebbero scelto di separarsi al termine della stagione: l’attaccante tedesco era stato accostato all’Inter negli scorsi mesi

ADDIO A ZERO – Secondo quanto riportato dal sito della Bild, Mario Gotze e il Borussia Dortmund avrebbero deciso di non prolungare il contratto che li lega. L’attaccante dunque se ne andrà a parametro zero dopo il prossimo 30 giugno. Il 27enne era stato accostato all’Inter nel corso degli scorsi mesi. Non escluso che il club nerazzurro possa tornare alla carica per il campione del mondo considerando un’occasione di mercato