Gotti: “Sono soddisfatto di De Paul”. Inter su due top player: non si fa?

Condividi questo articolo

Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Udinese e Sassuolo. Il tecnico elogia Rodrigo De Paul, accostato in numerose occasioni all’Inter sul mercato (vedi le ultime notizie). Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore, riportate da “Tutto Udinese”

PAROLE AL MIELE – Luca Gotti è pronto a trattenere e puntare il 10 nel mirino dell’Inter: «Non penso sia determinante per De Paul giocare come centro sinistra o centro destra. Sta sicuramente mettendo in campo un tipo di gioco che nel campionato italiano non aveva ancora fatto, quando dicevo che ero comunque contento delle sue prestazioni c’era un motivo». A questo punto, l’affare con i nerazzurri sembra complicato. La società milanese, infatti, farà di tutto per arrivare a uno tra Vidal e Eriksen in quel ruolo.