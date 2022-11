Gosens via dall’Inter? Nel caso occhio al ‘sostituto’ interno – SI

Si è parlato di alcuni giocatori, come Vazquez del Valencia o Sosa dello Stoccarda, come possibili sostituti di Gosens nel caso in cui dovesse andare via a gennaio. Sportitalia ipotizza però anche una soluzione interna.

GIÀ DEFINITO – L’uscita di Robin Gosens a gennaio non è sicura (vedi articolo), ma resta possibile. L’Inter valuta se tenerlo, ascolterà le offerte e in caso di una proposta adeguata potrà decidere di privarsi del tedesco arrivato lo scorso gennaio dall’Atalanta. In questo caso, secondo Sportitalia, non è scontato che arrivi (almeno nella prossima sessione di mercato) un sostituto. Con Federico Dimarco che ha fatto così bene di recente non c’è più la necessità di rinforzare la fascia, quindi Gosens non sarebbe rimpiazzato da un nuovo acquisto. Anzi: sarebbe spostato definitivamente Matteo Darmian a sinistra, dando più spazio a Raoul Bellanova. Ma la cessione di Gosens non è una certezza, almeno a oggi.