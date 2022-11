Gosens a rischio taglio con l’Inter? Possibile svolta in un caso – SI

Gosens è uno dei giocatori che l’Inter non esclude di poter cedere già a gennaio, complice il poco spazio avuto in questo 2022. Come riportato durante Calcio Tonight su Sportitalia, c’è una possibilità di cambiare l’esito.

IN BILICO – L’esplosione di Federico Dimarco ha ulteriormente ridotto gli spazi per Robin Gosens, che ha avuto poche possibilità di giocare titolare. A gennaio l’Inter non esclude la cessione, dopo che già a fine agosto si era discusso di un addio rapido (poi sfumato). Secondo Sportitalia Gosens resta nella lista dei partenti, con un “ma”: nel caso in cui il suo orgoglio dovesse prevalere ecco che la sua permanenza all’Inter sarebbe molto più concreta. Come squadre citate di nuovo il Bayer Leverkusen, che già lo aveva cercato tre mesi fa, oltre ad altri club tedeschi. Ma, non essendo in scadenza, Gosens lascerà l’Inter solo in caso di offerta congrua.