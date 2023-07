Gosens verso la permanenza. L’Inter vuole privarsene solo in un caso! – SI

Gosens è corteggiato all’estero ma l’Inter non sembra propensa a cederlo così facilmente. Attendendo un’offerta dal Wolfsburg, i nerazzurri fanno le proprie valutazioni.

PERMANENZA – Robin Gosens è iscritto fra i nomi delle possibili uscite nella lista di mercato dell’Inter. Per Sportitalia, però, la cessione del centrocampista non è così scontata. La dirigenza nerazzurra, ricavndo dall’operazione di André Onana una grossa cifra che le permette di dormire sonni tranquilli, non ha l’imperante necessità di fare cassa. Per questo la dirigenza di Viale della Liberazione potrebbe scegliere, alla fine, di lasciare Gosens nell’organico di Simone Inzaghi. Avere in squadra un calciatore che conosce già molto bene l’ambiente e non dover intraprendere un’altra trattativa permetterebbe all’Inter di recuperare tempo e forze. Solo di fronte a un’offerta irrinunciabile, dunque, i nerazzurri lascerebbero partire verso una nuova destinazione il tedesco.

Fonte: Sportitalia – Gianluca Viscogliosi