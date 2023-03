Gosens resta all’Inter? Il tedesco prova a togliersi dalla lista cessioni − TS

Robin Gosens sta progressivamente crescendo di rendimento. Sia contro il Bologna che contro il Lecce, l’Inter ha potuto ammirare importanza sprazzi del treno tedesco. Si allontana la cessione

IN CRESCITA − Il migliore nel buio di Bologna, tra i migliori nella bella pre-serata di San Siro. L’Inter rivede sprazzi importanti del vero Gosens. Il tedesco ha replicato un’altra bella prestazione, spingendo molto sulla fascia sinistra e mettendo più volte in difficoltà l’esterno opposto, Gendrey. Ora la cessione si allontana. In estate, l’ex Atalanta era stato accostato al Bayer Leverkusen, poi tutto svanito anche per la formula di trasferimento non compatibile con le richieste dei nerazzurri (si parlava di prestito con diritto di riscatto). Dopo le parole di ieri (vedi articolo), il suo addio da Milano si allontana. Il tedesco prova a togliersi dalla lista delle cessioni ad oggi composta da tre giocatori: Dumfries, Correa e Brozovic.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini