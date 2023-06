Gosens può lasciare l’Inter, 3 richieste: Inghilterra e Germania! − SI

Robin Gosens può lasciare l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Sul tedesco tre richieste: una dalla Premier League e due dalla Bundesliga

SIRENE − Occhio alle quotazioni di Gosens. Il tedesco può lasciare l’Inter quest’estate. Dalla Premier League c’è la richiesta del Bournemouth, che però non scalda più di tanto il laterale. In Bundesliga, invece, due avances: Union Berlino e Wolfsburg. La squadra berlinese si è qualificata in Champions League per la prima volta nella sua storia. In caso di partenza, l’Inter si fionderà su Carlos Augusto. La richiesta del Monza, come riferisce Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato, è di 20 milioni di euro.