Gosens, possibilità di partenza reale. La destinazione – Sky

Robin Gosens non è sicuro di rimanere all’Inter in questa lunga estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci potrebbe essere un cambio sulla fascia sinistra per la prossima stagione.

CAMBIO – Nelle ultime ore si è parlato di un interesse concreto dell’Inter per Carlos Augusto, ma perché? Federico Dimarco è sicuro della permanenza, l’altro invece no. Nell’occhio accorto della dirigenza c’è Robin Gosens. La possibilità che il giocatore ex Atalanta parta adesso è reale, sono diverse le offerte soprattutto dalla Bundesliga, quindi dalla Germania. Per questo motivo secondo Sky Sport sul taccuino della società nerazzurra c’è proprio Carlos Augusto, uno dei giocatori simbolo della super stagione del Monza di Raffaele Palladino.