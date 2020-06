Gosens per la fascia sinistra: Marotta valuta e pensa alla carta Esposito – TS

Robin Gosens è il nome “nuovo” per la fascia sinistra: il calciatore da tempo è seguito dall’Inter, che per un motivo o per un altro aveva momentaneamente accantonato l’idea vista la sua esplosione con l’Atalanta, e l’interessamento per altri profili in Premier League. Secondo “Tuttosport” il calciatore potrebbe rientrare in una trattativa intrigante tra Inter e Atalanta.

(RI)ECCO GOSENS – Non solo Hakimi, l’Inter per rinforzare le fasce pensa anche a Robin Gosens dell’Atalanta, esterno tedesco che si è messo in mostra in questi anni per spinta e propensione al gol. Antonio Conte dal canto suo qualche mese fa aveva chiesto Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, entrambi di proprietà del Chelsea, che non aveva aperto alla cessione dei due esterni. A fine stagione la situazione potrebbe cambiare, con l’italo-brasiliano seguito anche dalla Juventus, e lo spagnolo che interessa fortemente al Newcastle. L’Inter ha seguito anche altri profili come Kostic dell’Eintracht Francoforte, ma il suo profilo viene considerato troppo offensivo. Fra i papabili, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, anche Junior Firpo, la contropartita iper-valutata e scelta dal Barcellona per la trattativa Lautaro Martinez, ma la situazione sembrerebbe essere arenata. Per questo motivo Beppe Marotta sembrerebbe aver riaperto il discorso Gosens, uno dei punti di forza di questa Atalanta e capace di andare a segno ben 9 volte in campionato. Acquistato per circa 700mila euro dal club, oggi vale 25-30 milioni. L’Inter vanta ottimi rapporti con il club di Luca Percassi, a cui piacerebbe Sebastiano Esposito: la società nerazzurra non vuole privarsi del gioiellino e a titolo definitivo, proprio per questo motivo i due club potrebbero comunque sedersi in un tavolo e ragionare riguardo il possibile arrivo di Gosens.

