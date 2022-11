Gosens, nuovo tentativo del Bayer Lervekusen a gennaio! Resta un nodo

Robin Gosens potrebbe essere tra i giocatori pronti a uscire dall’Inter, ma solo alle condizioni dettate dal club nerazzurro. Secondo quanto riportato da portale tedesco Bild, il Bayer Leverkusen presto farà un nuovo tentativo per lui.

ALTRO AFFONDO – Il Bayer Leverkusen farà un nuovo tentativo per Robin Gosens a gennaio. Nelle ultime settimane il club tedesco è tornato con insistenza sull’esterno tedesco dell’Inter che a gennaio potrebbe essere ceduto. Su di lui, secondo Bild, ci sarebbe anche l’interesse di Borussia Monchengladbach ed Eintracht Frankfurt. Resta, però, un nodo da sciogliere, cioè quello legato alla valutazione del suo cartellino. L’Inter, difatti, per evitare una minusvalenza, chiede circa 20 milioni di euro per l’ex Atalanta.

Fonte: Bild