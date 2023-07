Gosens, non solo Union Berlino! Più squadre in Bundesliga – SM

Gosens potrebbe essere uno dei giocatori in uscita dall’Inter in questa sessione di mercato. Come ormai noto, il calciatore piace in Bundesliga e in particolare all’Union Berlino, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset non è l’unica squadra interessata.

PIÙ SQUADRE – L’Union Berlino resta la squadra in prima fila per Robin Gosens, sempre più lontano dall’Inter. L’esterno tedesco chiede più spazio, soprattutto in vista del prossimo Europeo, e l’opzione Bundesliga fin qui resta quella più probabile. Ma l’Union Berlino non è l’unica squadra interessata. Secondo Sportmediaset, ci sarebbe anche il forte pressing del Wolfsburg, che vorrebbe assicurarsi l’esterno tedesco. La battaglia tra i due club è aperta

Fonte: Sportmediaset