Gosens non solo in Germania, piace anche in Premier League!

Il futuro di Robin Gosens rimane in dubbio. Col il calciomercato che si avvicina, tornano le voci di un suo possibile addio.

PREMIER LEAGUE – Il calciomercato si sta già scaldando. Le notizie di mercato nascono ogni giorno e una delle ultime riguarda Robin Gosens. Il giocatore tedesco sta giocando pochissimo nell’Inter di Simone Inzaghi. Tra le cause c’è sicuramente l’infortunio che lo ha tenuto fuori parecchio. Oltre a ciò, al momento c’è anche Federico Dimarco in forma smagliante. Motivo per cui il suo nome è finito spesso in orbita mercato, con diversi club tedeschi interessati a lui. Ora però anche dalla Premier League arrivano interessamenti per il laterale sinistro.

INFORTUNIO – Secondo quanto riporta The Cunning Fox, sito che si dedica al Leicester, l’infortunio del terzino James Justin sarà molto lungo. Si legge addirittura della possibilità che la sua stagione sia già finita. Tra i nomi che sono usciti per sostituirlo, c’è anche quello di Robin Gosens. Secondo il sito inglese, la destinazione più probabile per il tedesco rimane il Bayer Leverusen. Non è però da escludere che il Leicester faccia un tentativo per il classe 1994.